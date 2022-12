Maori taal en cultuur steeds populairder in Nieuw-Zeeland

Het jaar 2022 was belangrijk voor het Maori, de taal van de oorspronkelijke bevolking van Nieuw-Zeeland. Vijftig jaar geleden stond de taal op het punt van uitsterven. Dankzij de Maori Language Petition, die in 1972 werd aangeboden aan het parlement, kwam de taal terug in het dagelijks leven.

Het 50-jarig jubileum van die petitie is groots gevierd. Ook de discussie over het teruggeven van de oorspronkelijke naam van het land, Aotearoa, is op de agenda gekomen.

De Maori taal en cultuur is tegenwoordig een integraal onderdeel van de samenleving. Nog voordat bezoekers een voet aan land hebben gezet, krijgen ze een Maori boodschap mee. De veiligheidsvideo van luchtvaartmaatschappij Air New Zealand is half in het Maori, half in het Engels en vertelt het verhaal van Tiaki: een legende over zorg dragen voor het land.

Engels doorspekt met Maori

De meestgebruikte begroeting in Nieuw-Zeeland is kia ora, waarmee je iemand een goede gezondheid wenst. Hoewel de voertaal Engels is, zit het vol met woordjes Maori. Maar dat is lang niet altijd zo geweest, zegt Jade Kake (34). Van haar moederskant is ze Maori, haar vader komt uit Nederland. "Mijn grootouders werden geslagen als ze het Maori spraken op school. Daarom spreekt die generatie de taal niet of maar weinig."

De Native Schools Act uit 1867 bepaalde dat hier alleen Engels gesproken mocht worden. Vooral sinds de Tweede Wereldoorlog werd het gebruik van de Maori taal en het uitdragen van de cultuur actief tegengewerkt. Dat had grote gevolgen; zo'n vijftig jaar geleden was de taal bijna uitgestorven. "Mijn grootouders geloofden dat Engels de enige taal was die ertoe deed als je vooruit wilde in de wereld", zegt Kake.

Een groep Maori-activisten ging het land in om handtekeningen te verzamelen voor een petitie die opriep tot het erkennen van de taal van de oorspronkelijke bevolking en het onderwijzen van de taal op scholen. De Maori Language Petition was een succes, en is dit jaar herdacht.