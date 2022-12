Viroloog Koopmans: 'Coronagolf in China nu niet heel zorgelijk voor Nederland'

Wat wel een probleem kan vormen, is het ontstaan van nieuwe varianten van het coronavirus. "Het risico is dat als je zoveel circulatie hebt, er toch weer een variant kan circuleren die verder ontsnapt aan immuniteit", zegt Koopmans.

Koopmans kan zich vinden in die aanpak. Zij stipt aan dat er in Europa al veel circulatie is. "Dus die screening van Chinese reizigers zou niet veel toevoegen."

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat er op dit moment in Nederland geen restricties voor Chinese reizigers komen. "Maar we kunnen maatregelen zo invoeren als het RIVM zegt dat dat nodig is."

China haalde de samenleving enkele weken geleden in een snel tempo van het slot, nadat het land lange tijd een zerocovidbeleid had gehandhaafd. Sindsdien lijkt het aantal besmettingen rap te stijgen en worden er beelden gedeeld van volle ziekenhuizen.

De coronagolf die door China rondwaart, is op dit moment waarschijnlijk niet heel zorgelijk voor Nederland, stelt viroloog Marion Koopmans. "Het is nu vooral een probleem voor China zelf." Maar het gebrek aan openheid over het virus in China is wel een punt van aandacht, volgens de viroloog.

De onduidelijkheid over wat er precies gebeurt is wel zorgelijk.

Toch blijft zicht houden op het virus van groot belang, benadrukt Koopmans. Door het in kaart brengen van nieuwe varianten is een potentieel gevaarlijke variant sneller op de radar. En juist dat zicht houden is een probleem: China geeft weinig opening van zaken over de situatie in het land. "De onduidelijkheid over wat er precies gebeurt is wel zorgelijk", zegt Koopmans.

Officiële cijfers over het aantal coronapatiënten in China zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al twee weken niet meer. "In China zien we op dit moment dat we in het duister tasten", zegt Koopmans.

Meer monitoring

Hoewel Koopmans geen voorstander is van het grootschalig testen van alle reizigers uit China, is het volgens de viroloog wel een goed idee als er een vorm van monitoring komt. "Maar dat is eigenlijk niet de manier waarop het zou moeten. China zou zelf moeten zorgen dat er goede monitoring op gang komt en die informatie delen zoals heel veel andere landen in de wereld. Dat is de stap die nu nodig is."

Ook veldepidemioloog Amrish Baidjoe pleit voor meer monitoring. "Het advies van de WHO blijft het karakteriseren van varianten", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Veel landen zijn dat eigenlijk weer vergeten, ook in Nederland gebeurt het maar mondjesmaat."

"En dat is eigenlijk heel belangrijk, want hoe eerder een variant in zicht is, hoe eerder we maatregelen kunnen nemen. Als we dat niet doen, weten we het vaak pas als het te laat is. Zoals we vaker in deze pandemie hebben gezien."