Vanavond op tv: Cultuurleven in Odessa gaat door • Wat doet turbulent jaar met kwetsbare Britten? • Garnalenvissers vrezen stikstofmaatregelen

'Zelfs in donkerste tijden moeten kunst en cultuur blijven leven'

In Odessa is een standbeeld van de Russische 18e-eeuwse keizerin Catharina de Grote ontmanteld. Ondanks de oorlog gaat het culturele leven in de Oekraïense havenstad door waar het kan. Terwijl de stad geregeld onder vuur ligt bezoeken mensen nog steeds de opera. Daarbij liggen Russische componisten, schrijvers en dichters wel onder een vergrootglas. Hebben zij zich ooit over Oekraïne uitgesproken?