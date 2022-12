Drievoudig landskampioen AZ keert terug in eredivisie en neemt plek in van VV Alkmaar

Vanaf komend seizoen speelt AZ weer in de eredivisie voor vrouwen. De Alkmaarse profclub neemt de licentie over van VV Alkmaar, dat op dit moment op het hoogste niveau speelt. De stap volgt nadat de KNVB bekendgemaakt heeft dat vrouwenvoetbal voortaan onder de proftak van de voetbalbond valt.

AZ was in 2007 één van de zes clubs die begon met de eredivisie voor vrouwen. De eerste jaren leverden onder leiding van trainer Ed Engelkes drie landskampioenschappen op. In 2011 stapte de Alkmaarse profclub uit de eredivisie. AZ stopte destijds vanwege "financiële overwegingen."

Nu keert de club dus terug. Algemeen directeur Robert Eenhoorn zegt in een persbericht dat een terugkeer "past binnen de visie van de club om niet alleen een toekomst aan jongens en mannen te kunnen bieden, maar binnenkort ook weer aan voetballende meisjes en vrouwen." Ook wil de club graag profiteren van de groei van het vrouwenvoetbal.

VV Alkmaar staat op dit moment negende in de eredivisie vrouwen, waaraan elf clubs meedoen.