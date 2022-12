Dode bij botsing passagierstrein met veegwagen in Tienray

In Tienray in Limburg is een trein op een veegwagen gereden. De bestuurder van de veegwagen heeft dat niet overleefd. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer na de aanrijding nog te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs. In de trein zaten 35 mensen. Drie van hen, onder wie de machinist, zijn lichtgewond geraakt. Zij zijn door ambulancepersoneel behandeld. Kort na de botsing ontspoorde een van de wagons van de trein:

In Tienray in Limburg is een wagon van een trein ontspoord. Kort daarvoor was de trein in botsing gekomen met een veegwagen, meldt de politie Limburg. - NOS