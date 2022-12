OM: Sanne en Hebe kwamen om het leven door ongeluk

De 10-jarige Hebe Zwart uit Vught en haar 26-jarige begeleidster Sanne Bos uit Den Bosch zijn om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Dat laat het Openbaar Ministerie weten na onderzoek.

Er werd al sterk rekening gehouden met deze doodsoorzaak, maar onderzoek heeft het nu officieel bevestigd, schrijft Omroep Brabant. De twee verongelukten op de snelweg bij Den Bosch, toen hun auto van de weg raakte en het water inreed.

Sanne werd als verdachte aangemerkt toen het tweetal medio oktober verdween. Dat is nu vervallen, aldus het OM. De zaak is geseponeerd.

Amber Alert

Sanne en Hebe raakten maandag 17 oktober vermist, nadat ze met de auto vanuit Raamsdonksveer waren vertrokken. Voor Hebe werd de volgende ochtend een Amber Alert uitgegeven.

Een week later, op woensdagavond, werd de auto van Bos met daarin het lichamelijk beperkte meisje en haar begeleidster gevonden bij knooppunt Empel. De auto lag ondersteboven in het water.

Toch nog veel vragen

Hoewel het onderzoek nu officieel is afgerond, zitten de ouders van Sanne en Hebe nog met veel vragen: "Het is nog steeds onduidelijk wat de precieze oorzaak van het ongeluk was en hoe het ongezien kon gebeuren. Dat maakt dat we het nog niet volledig kunnen bevatten", aldus de families in een verklaring.

Met de verklaring willen de ouders vooral hun dank uitspreken voor de massale steun en het medeleven die ze hebben gekregen. "Ons verdriet is groot, maar we voelen ons gedragen door onze familie en vrienden, door de mensen in ons dorp, door zoveel mensen in dit land en zelfs daarbuiten", schrijven ze.