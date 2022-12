Opnieuw delen van het strand van Ameland weggespoeld

De zee heeft delen van het strand van Ameland weggespoeld. Door de 'strandval' zijn een soort kliffen ontstaan aan de westkant van het eiland.

Uit veiligheidsoverwegingen heeft de gemeente een stuk strand afgezet, schrijft Omrop Fryslân. Het gevaar bestaat dat nog meer strand door de zee wordt meegenomen.

Kustlijn spoelt langzaam weg

Het is al langer bekend dat de Nederlandse kustlijn langzaam afbrokkelt, het verschijnsel staat bekend als kusterosie. Het fenomeen is extra bedreigend voor de Waddeneilanden: hoe meer zand van de eilanden wegspoelt, hoe kleiner en kwetsbaarder ze worden.

Daarom is in 1990 afgesproken de Nederlandse kustlijn structureel te onderhouden. In 2019 was Ameland nog aan de beurt, toen werd het strand voorzien van een nieuwe laag zand.

Volgend jaar wordt de kust van het eiland opnieuw opgehoogd, aldus de regionale omroep.

Waardoor het strand van Ameland steeds kleiner wordt, en wat Rijkswaterstaat daaraan doet, zie je in deze video: