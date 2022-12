15 procent meer duurzame energie opgewekt dan een jaar eerder

Nederland heeft dit jaar bijna 15 procent meer duurzame energie opgewekt dan in 2021. Dat blijkt uit cijfers van Energieopwek.nl, een organisatie die de productie van groene energie bijhoudt.

De extra opgewekte energie staat gelijk aan het totale energieverbruik van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel samen. Door de opwekking van duurzame energie is er dit jaar ongeveer 1,6 miljard kubieke meter gas uitgespaard.

Meer zonuren

Er werd vooral meer zonne-energie opgewekt, ruim 40 procent meer dan een jaar eerder. Dat is onder meer te danken aan het hoge aantal zonuren van dit jaar. Sinds het begin van de metingen ging het om het hoogste aantal zonuren ooit. Volgens het KNMI werd daarmee het oude record uit 1976 gebroken.

Tot nu toe hebben bijna 2 miljoen huizen zonnepanelen, tegen 1,5 miljoen vorig jaar. Een derde van de koopwoningen wekt zonne-energie op en een zesde van de sociale huurwoningen.

Klimaatakkoord

Ook de verkregen hoeveelheid windenergie nam dit jaar iets toe: met 17 procent. Er zijn nu meer windmolens én er was iets meer wind dan in 2021.

Inmiddels is 41 procent van alle elektriciteit die in Nederland wordt gebruikt duurzaam opgewekt. Een afspraak uit het Klimaatakkoord is dat in 2030 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt. Dat wil zeggen dat de energie komt van natuurlijk bronnen die constant worden aangevuld, zoals wind, waterkracht en natuurlijk de zon.