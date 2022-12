Na de teambazen vinden ook de Formule 1-coureurs Verstappen de beste

Het Formule 1-seizoen ligt al een paar weken achter hem, maar Max Verstappen blijft maar in het zonnetje gezet worden. De Red Bull-kopman, die zijn wereldtitel prolongeerde, werd al door de teambazen tot beste coureur van het jaar gekozen en nu hebben zijn directe collega's dat ook gedaan.

De Formule 1-coureurs gaven de meeste punten aan Verstappen, die zijn tweede wereldtitel extra cachet had gegeven met een recordaantal van vijftien gewonnen races en het hoogste puntenaantal ooit. Charles Leclerc van Ferrari moest ook in de stemming genoegen nemen met de tweede plaats, net als in de eindstand van het WK.

De Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell eindigden samen op de derde plaats met evenveel punten. De Brit Lando Norris van McLaren werd vijfde. Daarna volgden Fernando Alonso (Alpine) en Carlos Sainz (Ferrari).

Pérez gedeeld achtste

Alexander Albon (Williams), Sebastian Vettel (Aston Martin) en Sergio Pérez, Verstappens teamgenoot bij Red Bull, kwamen ex aequo op de achtste plaats terecht.

Van de twintig coureurs in de Formule 1 was er slechts eentje die zich van stemming onthield: zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.

Verstappen, die begin december werd uitgeroepen tot beste coureur bij de verkiezing van het gerenommeerde vakblad Autosport, werd vorige week door collega-sporters en de vakjury voor de derde keer tot Nederlands Sportman van het Jaar gekozen.