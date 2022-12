Kosovo sluit grootste grensovergang naar Servië om blokkade betogers

Kosovo heeft de grootste grensovergang met Servië gesloten, omdat aan de Servische kant de weg is geblokkeerd met vrachtwagens. Dat is het werk van demonstranten, die hun etnische verwanten in Kosovo willen steunen.

De spanningen in Kosovo zijn de afgelopen weken opgelopen na klachten over het intimideren en pesten van Serviërs door etnische Albanezen. Zo legden Servische medewerkers van de Kosovaarse politie recent hun werk neer uit protest tegen een - inmiddels teruggedraaid - besluit om Kosovo-Serviërs te verbieden Servische kentekens op hun auto te gebruiken.

Blokkeren lidmaatschap EU

De Kosovaarse minister van Binnenlandse Zaken zei gisteren dat Servië, onder invloed van Rusland, erop uit is Kosovo te destabiliseren. Servië ontkent dat en zegt alleen voor de minderheid daar op te komen.

Ook het Kremlin spreekt de Kosovaarse beschuldigingen tegen. "Servië is een soeverein land en het is onjuist om te spreken van Russische beïnvloeding", zei Kremlin-woordvoerder Peskov. Moskou is wel een belangrijke bondgenoot van Belgrado.

Kosovo is al decennia een bron van spanningen tussen het Westen en Rusland. Westerse landen staan achter de onafhankelijkheid van het land, die het in 2008 eenzijdig uitriep.

Maar Rusland steunt Servië en staat achter acties waarmee Servië de toetreding van Kosovo tot internationale organisaties als de Europese Unie en de VN probeert te dwarsbomen.

Hoogste staat van paraatheid

Servië heeft gisteren zijn troepen in hoogste staat van paraatheid gebracht. De Servische minister van Defensie zegt dat het leger klaar is om geweld te gebruiken indien nodig. De NAVO probeert sussend op te treden en zei bij monde van generaal-majoor Ristuccia de dialoog tussen alle partijen te steunen om de spanningen in Kosovo te verminderen.

"Het is van het grootste belang dat alle betrokkenen retoriek of acties vermijden die spanningen kunnen veroorzaken en de situatie kunnen laten escaleren", zei hij. "Oplossingen moeten worden gezocht in dialoog".

Vrijlating geëist

Dejan Pantic, een Kosovaars-Servische ex-politieagent die was opgepakt voor het mishandelen van politiemensen bij een protest, is vandaag vrijgelaten. Hij is onder huisarrest geplaatst, zegt een woordvoerder van de rechtbank van Pristina tegen persbureau Reuters.

De arrestatie en detentie van de politieman leidde tot meer spanningen tussen de Kosovaarse regering en de Servische minderheid, die de vrijlating van Pantic eiste.