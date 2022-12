Rijpma-de Jong slaat aanval Groenewoud af en is Nederlands allroundkampioen

Antoinette Rijpma-de Jong is voor de vierde keer in haar carrière Nederlands kampioen allround geworden. De afsluitende vijf kilometer won ze niet, maar haar voorsprong in het klassement op Marijke Groenewoud was groot genoeg.

"Je weet het nooit, het is nog niet gedaan." De 23-jarige Groenewoud was voorafgaand aan de 5.000 meter positief, ondanks haar achterstand van bijna tien seconden. Ook had ze nog nooit een vijf kilometer gereden in wedstrijdverband.

Voor Groenewoud dus een nieuwe ervaring, maar Rijpma-de Jong heeft al talloze vijf kilometers op het ijs achter de rug. In 2018 werd ze al eens Nederlands kampioen op die afstand.

Groenewoud besloot er vol voor te gaan en nam direct afstand van Rijpma-de Jong. Die snelle start moest ze bekopen en langzaam maar zeker kwam Rijpma-de Jong terug. Ze pakte elk rondje enkele tienden terug en hield op die manier Groenewoud in het vizier.

Groenewoud weigerde op te geven en perste er nog een versnelling uit in het laatste rondje. Ze versloeg Rijpma-de Jong op de 5.000 meter, maar het was niet genoeg om haar van de eerste plaats in het klassement stoten.

De winst op de 5.000 meter was voor Sanne in 't Hof met een tijd van 6.53,23. Groenewoud werd tweede in 6.55,75, Rijpma-de Jong zette 6.57,06 neer.

Baanrecord 1.500 meter

Dat Rijpma-de Jong in topvorm is, bleek al op de eerste dag van de Daikin NK allround - ze won de 500 meter en werd tweede op de 3.000 - en bevestigde ze woensdag nog maar eens op de 1.500 meter.

Op die afstand reed ze het baanrecord van Ireen Wüst uit de boeken en werd ze de eerste vrouw ooit in Thialf die onder de 1.53 dook.

Bekijk hieronder de 1.500 meter-race en de reactie van Rijpma-de Jong: