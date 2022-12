Blinde BBC-verslaggever overmeestert dief die zijn telefoon probeert te stelen

De blinde BBC-verslaggever Sean Dilley heeft gisteren voorkomen dat een dief zijn telefoon stal. Dilley sprong naar eigen zeggen "instinctief" op de overvaller en wist zijn telefoon te bemachtigen. Wel is de dief ontsnapt.

Het incident vond plaats toen Dilley even pauze hield tijdens zijn nachtdienst in het Londense New Broadcasting House. Een fietser greep naar zijn telefoon, maar Dilley gaf zich niet zomaar gewonnen. Hij sprong naar de dief en slaagde erin hem op de grond te duwen, waarna hij zijn telefoon kon terugpakken.

Met zijn stemassistent belde de journalist vervolgens het noodnummer. De overvaller bleef tegenstribbelen, waarna Dilley besloot om hem te laten gaan. Achteraf zei Dilley dat hij bang was om de overvaller te verwonden. Zelf liep de journalist snijwonden en blauwe plekken op.

Camerabeelden bekijken

Toen de politieagenten arriveerden, was de dief al weg. Zij brachten Dilley terug naar de redactie van de BBC. De politie gaat de camerabeelden bekijken in een poging om de man alsnog te arresteren, schrijft The Scottish Sun.

Dilley denkt de dief het op hem had gemunt vanwege zijn blindheid. "Hij koos de verkeerde blinde persoon op de verkeerde dag", zegt hij. Achteraf noemt Dilley zijn acties "stom", maar is wel blij dat hij zijn telefoon terug heeft.