In de Sloterplas in Amsterdam is vanochtend het lichaam van een vrouw gevonden, meldt de politie. Over de doodsoorzaak van de vrouw is nog niets bekend.

Op dit moment doen de Forensische Opsporing en de recherche onderzoek. Het gebied is afgezet.

Het lichaam werd volgens NH Nieuws aan de zuidkant van de plas uit het water gehaald, in de buurt van parkeerplaats Ruimzicht.