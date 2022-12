Clubicoon Blind weg bij Ajax, wat nu? 'Het hele verhaal weten we nog niet'

Alleen Johan Cruijff en Sjaak Swart werden vaker kampioen met Ajax. Daley Blind mag zich met recht een clubicoon noemen. Maar clubiconen hebben niet het eeuwige leven, zo bleek dinsdag maar weer met het vertrek van de 32-jarige Amsterdammer bij zijn grote liefde. Zijn doorlopende contract werd ontbonden. Sonny Silooy kan erover meepraten. De 25-voudig international keerde in 1989 na een verblijf bij Matra Racing in Frankrijk terug bij Ajax, waar hij tussen 1980 en 1987 ook al had gevoetbald. De Back kreeg twee jaar na zijn rentree van coach Louis van Gaal te horen dat die het niet in hem zag zitten. Hij bleef echter en pakte met Van Gaal de UEFA Cup in 1992. Ook daarna vertelde Van Gaal aan Silooy weinig vertrouwen in hem te hebben als vleugelverdediger. Weer bleef Silooy en opnieuw knokte hij zich terug, ook van blessureleed. In 1996 speelde hij onder Van Gaal met Ajax de verloren finale van de Champions League tegen Juventus. Blind op de bank Silooy sprak Blind voor de wedstrijd tegen PSV op 6 november. Ajax verloor met 2-1, Blind bleef negentig minuten op de bank. "Hij was niet blij met de situatie, teleurgesteld", weet Silooy. "Op de bank kan hij altijd nog zitten. Na zijn carrière. Hij wil altijd spelen, zo lang mogelijk. Dat deed zijn vader ook tot zijn 37ste."

Sonny Silooy en Edgar Davids misten een penalty in de CL-finale tegen Juventus - ANP

"Natuurlijk wilde ik ook meer spelen en was ik daar niet blij mee", gaat Silooy verder over zijn eigen ervaring. "Ik had dat geduld wel en Daley heeft dat niet. Dat is ook logisch. Ik begrijp het wel. Hij heeft altijd gespeeld en opeens niet meer. Voor zijn gevoel kan hij nog een steunpilaar zijn." Blind verloor in november zijn basisplaats in de formatie van coach Alfred Schreuder. Zijn blik als bankzitter sprak boekdelen. En ook die in de minuten die hem wel waren gegund. Blind baalde van de situatie en deed geen moeite die frustratie te verbergen. Silooy pakte het anders aan.

Eigen kweek. Daar zou ik het dit seizoen mee afmaken en dan kijken of ze voldoen. Sonny Silooy over de opvolging van Daley Blind

"Ik zag het ook als reserve als mijn taak om de groep te blijven motiveren", zei Silooy. "Ik zeg niet dat Blind dat niet doet of kan, maar het is logisch dat hij dat niet kan opbrengen. Het is ook niet makkelijk." Voor Silooy is een vertrek van Blind om die reden een goed besluit. "Sfeer is bepalend en als een speler als Blind zich niet lekker voelt, merk je dat", zegt de 59-jarige oud-Ajacied. "Dat heeft effect in de kleedkamer, op de motivatie binnen een groep. Wat doe je met een ontevreden speler?" Bijzondere relatie "Schaam je kapot", "schande", "triest", "belachelijk", "doodzonde". De reacties onder de tweet van Ajax over het ontbinden van het contract van Daley Blind hadden overwegend dezelfde boodschap. De teneur: hoe kan Ajax een clubicoon zomaar wegsturen? De steun voor Blind is echter niet unaniem en dat is ook zeker niet hoe Blind zelf de waardering van de fans heeft ervaren. In een bericht op Twitter nam hij dinsdagavond afscheid en ging hij in op de moeizame band die hij soms met een deel van de supporters had. "Samen hebben wij een bijzondere relatie, maar makkelijk was het niet altijd voor mij", aldus Blind. "Soms had ik het gevoel tegen een aantal van jullie te spelen en dat ik net even iets sneller bekritiseerd werd dan menig andere speler. Ik weet niet of mijn gevoel juist is. Misschien niet. Sommigen zullen me begrijpen, anderen niet."

Blind gaf ook aan dat de kritiek van sommige supporters zeker niet de reden is voor zijn vertrek: "Dit is niet hoe ik mijn einde bij Ajax had voorgesteld, maar door 'omstandigheden' is het zo gelopen. Zorg dat Ajax Ajax blijft. Jullie zijn Ajax." Slimmer "Het hele verhaal weten we nog niet", zegt Silooy. "De trainer maakt keuzes en dan kun je ook wachten en alles doen om het tegendeel te bewijzen. Maar hij kwam terug van een WK, waar hij wel alles heeft gespeeld en dan zou hij bij Ajax weer op de bank moeten zitten? Dat is raar." Wat Silooy betreft haalt Ajax geen vervanger voor Blind. "Goede linksbacks zijn schaars. Met Owen Wijndal en Devyne Rensch heeft Ajax genoeg mogelijkheden. En Youri Baas is er ook nog. Eigen kweek. Daar zou ik het dit seizoen mee afmaken en dan kijken of ze voldoen. Dat moet kunnen in de eredivisie en de Europa League."

Daley Blind - Pro Shots