Historische Champions League, toch ontslagen: nieuwe coach voor Lang, Meijer en Vormer

Kroniek van aangekondigd ontslag

Opmerkelijk? Niet echt. Belgische media hebben het zelfs over de kroniek van een aangekondigd ontslag. Want tegenover de successen in Europa staat een reeks aan teleurstellingen in eigen land. Na achttien speelronden staat Club Brugge vierde in de competitie op twee punten van nummer drie Antwerp.

De achterstand op koploper Racing Genk bedraagt al twaalf punten. De spreekwoordelijke druppel voor ontslag was de beschamende uitschakeling in de beker van België vorige week. Ondanks een treffer van WK-ganger Noa Lang werd Club met 4-1 afgedroogd door het bescheiden Sint-Truiden.

Een moeizame 1-1 tegen OH Leuven bij de hervatting van de competitie kon de positie van Hoefkens niet meer redden.