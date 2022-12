Pietje Bell toch op tv met Oudjaar, leeftijdsadvies aangepast naar 9 jaar

De film Pietje Bell kan toch worden uitgezonden op Oudejaarsdag. Het leeftijdsadvies van de film is wederom aangepast en gaat nu van 12 naar 9 jaar.

De afgelopen dagen was het leeftijdsadvies van de familiefilm onderwerp van een felle discussie. Kijkwijzer stelde dat meerdere kinderen bang waren geworden na het zien van de film via een streamingsdienst. Daarom werd de film opnieuw beoordeeld.

Nicam, de organisatie die de leeftijdskeuring van films en series in Nederland monitort, stelde vervolgens dat het leeftijdsadvies bij de streamingdiensten was aangepast van Alle leeftijden naar 12 jaar. Daarop ontving Nicam een groot aantal klachten van mensen die zich daar niet in konden vinden.

