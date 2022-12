Enige café in Spaarndam stopt na ruim 450 jaar

Na ruim 450 jaar is het doek gevallen voor Café Spaarndam. De eigenaars van de kroeg in het dorp onder de rook van Haarlem konden geen opvolger vinden. Gisteren was het café voor het laatst open.

Eigenaar Leon van Lieshout stond sinds 1991 achter de bar. Hij betreurt dat de enige kroeg in het dorp nu dicht is, maar een andere oplossing zag hij niet. Want er waren meer problemen dan het niet kunnen vinden van een nieuwe uitbater.

"We hebben te veel kosten moeten maken, de coronaperiode heeft niet meegeholpen en personeel was moeilijk te krijgen", zegt hij tegen NH Nieuws. "Vaak moesten mijn vrouw en ik alle klanten bedienen, ook die op het terras."

Zijn vrouw Yvette van Lieshout: "Dat kostte mij elke zomer twee extra paar schoenen. Zoveel meters maakten wij."

Een borreltje voor de schippers

Vroeger dronken schippers in de kroeg naast de oudste sluis van Europa hun "pikketanussie", vertelt Leon van Lieshout. De laatste jaren waren het vooral omwonenden, wandelaars, fietsers en pleziervaarders die aanlegden in de haven voor een kop koffie en een stuk appeltaart.

"De sluis is nog ouder dan de kroeg. Gasten rijden tientallen kilometers om hier te zijn. Als er over enkele maanden geen nieuwe eigenaar is, wordt het een woonhuis. Dat zou toch eeuwig zonde zijn, want eigenlijk is de sfeer hier eeuwenoud."

Gisteren nog kwamen twee Amerikanen een kijkje nemen. "Zij hadden gelezen over dit café en wilden het graag zien, niet wetende dat het lokaal waar ze een koffie bestelden voorlopig voor het laatst was geopend."

Hondenkoekjes en een drankje

Ook vaste klant Grietje Besteman vond in het café altijd gezelligheid: "Het is zo jammer, er was hier altijd sfeer in de enige kroeg van het dorp. Dat gaan we missen. Veel mensen kwamen hier wandelen met de hond. En de hond liep al ver vooruit naar binnen, dan kreeg hij of zij drie hondenkoekjes en het baasje nam een drankje. Echt zo gezellig. Zoiets kleins gaan we echt missen."