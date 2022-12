Paus Franciscus vraagt om te bidden voor voorganger Benedictus

Paus Franciscus heeft gevraagd te bidden voor zijn voorganger Benedictus, die "erg ziek" is. Franciscus deed de verrassende oproep aan het einde van zijn algemene audiëntie. Hij gaf geen verdere details over de toestand van Benedictus.

Benedictus (95), geboren als Joseph Aloisius Ratzinger, trad in 2013 als eerste paus in zo'n 600 jaar af. Sindsdien woont hij in de luwte in Vaticaanstad.

Franciscus sprak eerder deze maand over Benedictus XVI. "Ik bezoek hem vaak", zei Franciscus. "Hij heeft een goed humeur, hij is helder, springlevend. Hij spreekt zacht, maar volgt het nieuws. Ik bewonder zijn intelligentie."

Ontslagbrief klaar

De huidige paus zei toen ook dat hij zijn ontslagbrief al bijna tien jaar had klaarliggen, voor het geval hij door gezondheidsproblemen zijn functie niet meer kan uitoefenen.

Het afgelopen jaar kampte Franciscus ook met een zwakke gezondheid. In de zomer bracht hij zijn bezoek aan Canada grotendeels in een rolstoel door, vanwege aanhoudende problemen met zijn knie.