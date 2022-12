Filmpers: Everything everywhere all at once en Knor beste films van 2022

Bekijk hier de trailer van Everything Everywhere All At Once.

De Amerikaanse film gaat over Evelyn Quan Wang (Michelle Yeoh), een vrouw van middelbare leeftijd die een wasserette runt. Wanneer haar hectische leven haar te veel wordt, blijkt Evelyn in staat te zijn om tussen talloze alternatieve universums heen en weer te reizen. De film was wereldwijd een hit en heeft al meer dan honderd prijzen gewonnen.

Everything Everywhere All At Once kreeg de meeste punten bij een stemming onder meer dan vijftig Nederlandse filmrecensenten; Knor werd gekozen als beste Nederlandse bioscooptitel.

De Amerikaanse actiekomedie Everything Everywhere All At Once en de Nederlandse animatiefilm Knor zijn door de Kring van Nederlandse Filmjournalisten uitgeroepen tot de beste bioscoopfilms van 2022.

Het was het twintigste jaar op rij dat de Nederlandse filmpers de Film van het Jaar-verkiezing hield. De afgelopen jaren werden Druk (2021), Babyteeth (2020), Parasite (2019) en Call me by your name (2018) gekozen als beste film.

Elk jaar wordt ook een prijs uitgereikt voor de beste Nederlandse bioscoopfilm, dit jaar is dat dus Knor. De stop motion-animatie gaat over het meisje Babs, dat voor haar negende verjaardag van haar opa uit Amerika het varkentje Knor cadeau krijgt, tot ongenoegen van haar ouders.

De film is bejubeld door recensenten en won in september een Gouden Kalf in de categorie Beste Film. Het was voor het eerst dat een animatiefilm deze belangrijke Nederlandse filmprijs kreeg. De film viel ook in de prijzen in de categorieën Regie en Vormgeving.

Kans op Oscar

Ook is de film gekozen als Nederlandse inzending voor de Oscar voor beste lange animatie. Knor staat op de longlist en maakt nog altijd kans op de prestigieuze filmprijs.

Op 24 januari vallen in iedere categorie nog een aantal kanshebbers af. De uitreiking van de filmprijzen is op 12 maart in Los Angeles.

Bekijk hieronder de trailer van de film Knor.