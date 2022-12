Zoektocht FC Utrecht naar trainer afgerond: oude bekende Silberbauer volgt Fraser op

Michael Silberbauer is de opvolger van Henk Fraser als hoofdtrainer van FC Utrecht. De 41-jarige Deen, die tussen 2008 en 2011 zelf 113 wedstrijden speelde voor de club uit de Domstad, komt over van FC Midtjylland waar hij assistent-trainer was. Silberbauer heeft een contract getekend voor 2,5 jaar.

"We zijn erg blij dat Michael terugkeert bij FC Utrecht", laat technisch directeur Jordy Zuidam weten op de clubwebsite. "Als speler, en ook als assistent-trainer, hebben we Michael onder meer leren kennen als een strateeg, een leider en een verbinder. Hij is gedreven en heeft een zeer sterke wil om te winnen. Michael kent de club en jent een deel van de selectie en weet als geen ander wat er gevraagd wordt van een FC Utrecht-speler."

De 25-voudig Deens international was eerder dit jaar al even assistent in de Galgenwaard onder interim-coach Rick Kruys. Aleksandar Rankovic, Twan Scheepers, Urby Emanuelson en keeperstrainer Harald Wapenaar blijven bij de club als assistent-trainer.

Plotseling vertrek Fraser

FC Utrecht was op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer na het opstappen van Fraser eerder deze maand. De coach had zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag op de training tegen Amin Younes. Fraser trok vervolgens zelf zijn conclusie. Achteraf toonde hij zich schuldbewust.