Europese skigebieden blijven groen, helft van Franse pistes is gesloten

Populaire skigebieden in de Alpen hebben te maken met te weinig sneeuw. Vooral in de lagere gebieden zijn op veel plekken de groene weides nog volop zichtbaar. In Frankrijk is de helft van alle skipistes gesloten.

Medio december was het nog koud en begon het winterseizoen goed, legt correspondent Frank Renout uit in het NOS Radio 1 Journaal. "Sinds vorige week gingen de temperatuten omhoog en kwam er regen. Zo verdween de sneeuw in veel gebieden en kunnen toeristen de berg niet op." Ook in Oostenrijk, Duitsland en Italië zijn de skipistes getroffen door gebrek aan sneeuwval.

Dat is niet uitzonderlijk. Als gevolg van de klimaatverandering wordt het in de skigebieden gemiddeld steeds warmer en hebben lagere gebieden steeds minder sneeuw. Ook duurt het wintersportseizoen steeds korter.

Eén op twee pistes gesloten

Volgens Franse brancheorganisaties is één op de twee pistes in het land nu gesloten. Er zijn grote verschillen in het land en zelfs per regio. "In de hoger gelegen gebieden is nog de meeste kans op sneeuw. Daar is de temperatuur lager, maar met name in de Pyreneeën is ook daar heel veel gesloten", legt Renout uit. "Zodra er sneeuw gaat vallen die blijft liggen, kan alles ook snel weer open", zegt hij, "alleen weet niemand wanneer dat komt."