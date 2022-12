Loon modale werknemer stijgt in januari met 91 euro

De belangrijkste oorzaak voor de stijging van de nettolonen is volgens ADP de hogere arbeidskorting. Dat is een korting op de inkomstenbelasting van werkenden. Die korting was in 2022 maximaal 4260 euro en wordt in 2023 maximaal 5052 euro. "Goed nieuws. Al lost het met de stijgende prijzen niet meteen alle financiële zorgen van veel Nederlanders op", zegt Dik van Leeuwerden van ADP.

Werknemers kunnen volgens ADP ook nog wat hebben aan hogere reiskosten- en thuiswerkvergoedingen. De maximale onbelaste reiskostenvergoeding stijgt namelijk van 19 naar 21 cent per kilometer en de maximale thuiswerkvergoeding gaat van 2 euro naar 2,15 euro per dag. Het is dan nog wel de vraag of werkgevers inderdaad de vergoedingen verhogen naar de nieuwe maxima. "Het feit dat het fiscaal mag, betekent nog niet dat een werkgever het arbeidsvoorwaardelijk moet doen", stelt Van Leeuwerden.

De berekeningen laten niet het hele koopkrachtplaatje zien. ADP neemt bijvoorbeeld in de berekeningen niet de salarisverhogingen mee die in cao's zijn afgesproken.

Ook zeggen de berekeningen niks over de uitgaven. Het is de vraag hoe hoog de inflatie volgend jaar is. Zo zal het prijsplafond per 1 januari ertoe leiden dat huishoudens minder geld kwijt zijn aan gas en elektra.