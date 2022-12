Sloveens fenomeen Doncic na unieke triple-double in NBA: 'Kan wel 'n biertje gebruiken'

"Hoeveel punten? 60? Pfoe... Ik kan wel een biertje gebruiken." Zo reageerde het Sloveense basketbalfenomeen Luka Doncic nadat hij de eerste speler in de geschiedenis van de NBA was geworden die 60 punten, 20 rebounds en 10 assists in een wedstrijd had laten noteren. Tegen New York Knicks leidde Doncic zijn Dallas Mavericks naar een zwaarbevochten 126-121 zege in overtime. Wat de prestatie nog unieker maakte: met nog 45 seconden op de klok in het vierde kwart stonden de Mavericks nog met 110-101 achter.

Luka was just being honest after becoming the first player EVER to drop 60 PTS, 21 REB, and 10 AST 🗣️🤣 pic.twitter.com/EbQocBAruM — NBA (@NBA) December 28, 2022

In de reguliere speeltijd had Doncic al de nodige fraaie staaltjes laten zien, maar hij leek toch genoegen te moeten nemen met een nederlaag tegen de Knicks. De Mavs hadden het beste echter voor het allerlaatst bewaard. En dat gold zeker voor Doncic. Met nog een paar tellen op de klok in de reguliere speeltijd mocht de Sloveen aanleggen voor een tweede vrije worp. Bij een stand van 115-113 miste hij die vrije worp bewust, in de hoop met een rebound alsnog de benodigde twee punten te kunnen maken.

EVERY ANGLE of Luka's RIDICULOUS game-tying putback bucket 🎬😱 pic.twitter.com/zVJAAKVw19 — NBA (@NBA) December 28, 2022

Vervolgens kreeg Doncic de rebound via de vingertoppen van een paar spelers zelf in handen en bracht hij het publiek in Dallas op de banken door de gelijkmaker binnen te gooien. "Ik heb ook een beetje geluk gehad", zei Doncic droogjes. "We stonden achter en kwamen terug. Dit is een geweldig gevoel."

Beter dan Nowitzki? In de verlengingen voerde Doncic zijn score nog op van 53 naar 60 punten en hielp zijn ploeg daarmee alsnog aan de zege. Voor de pas 23-jarige speler is het al de derde keer dat hij meer dan 50 punten maakt in een wedstrijd. De laatste speler van de Mavericks voor Doncic die zoveel punten in een wedstrijd bijeen gooide, was Dirk Nowitzki. In 2004 kwam de Duitser tegen Houston Rockets tot 53 punten, waarvan tien in overtime. Om echt de geschiedenisboeken in te gaan zal hij - zoals Nowitzki deed in 2011 - met de Mavericks een keer moeten strijden om de NBA-titel. Zover is Doncic nog niet.

In 2020 leidde hij de Mavs voor het eerst naar de play-offs, maar net als het jaar daarop duurde dat niet lang. Vorig seizoen bogen Doncic en de zijnen pas op de drempel van de NBA Finals. In de Western Conference Finals was Stephen Curry met zijn Golden State Warriors met 4-1 te sterk. De Warriors zouden vervolgens ook de titel voor zich opeisen. Dit seizoen beleven de Warriors een matige start. Na 34 van de 82 duels staat Golden State slechts tiende in de Western Conference. De Mavericks zijn voorlopig zesde.

