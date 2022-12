Speeltijd lonkt direct voor Gakpo bij Liverpool, dat gouden voorhoede vernieuwt

Darwin Núñez, Virgil van Dijk, Alisson Becker, Naby Keïta en dan Cody Gakpo. Als het transferbedrag dat Liverpool betaalt aan PSV daadwerkelijk oploopt tot zo'n vijftig miljoen euro, dan is Gakpo de op vier-na-grootste aankoop ooit van 'The Reds'. Zo'n enorme investering wekt verwachtingen. Bij Gakpo zelf, maar ook bij de supporters en volgers van zijn nieuwe club. Staat de 23-jarige Eindhovenaar er op Anfield vanaf het begin? Wie zijn de belangrijkste concurrenten voor een basisplaats? En op welke plek moet hij zich richten? Gelegenheidslinksbuiten Het antwoord op de laatste vraag lijkt duidelijk. Liverpool heeft een vacature op de linksbuitenpositie, waar Gakpo het liefst speelt. Luis Díaz en Diogo Jota, de meest logische kandidaten voor die plek, zijn momenteel geblesseerd. De nood is zelfs zo hoog dat coach Jürgen Klopp afgelopen maandag, toen Liverpool het Premier League-seizoen hervatte tegen Aston Villa (3-1 winst), een gelegenheidslinksbuiten opstelde: Alex Oxlade-Chamberlain, die normaal gesproken als middenvelder opereert.

Welke plannen heeft Klopp met Gakpo? - AFP

Het feit dat Klopp voorlopig geen andere 'echte' linkerspits tot zijn beschikking heeft, biedt Gakpo perspectief. Op korte termijn lijkt speeltijd in het verschiet te liggen, waardoor hij zijn kans direct zou kunnen grijpen. Díaz en Jota nog lang absent De omstandigheden waaronder de smaakmaker van PSV naar Engeland verkast, lijken op die waaronder Díaz een jaar geleden naar Liverpool kwam. Ook destijds was de spoeling in de voorhoede dun, mede doordat sterspelers Mohamed Salah en Sadio Mané actief waren bij de Afrika Cup. Díaz leverde direct en stond zijn basisplaats niet meer af, totdat twee maanden geleden het noodlot toesloeg in een uitduel met Arsenal. De 25-jarige Colombiaan raakte geblesseerd aan zijn knie en is op zijn vroegst in maart weer inzetbaar.

Luis Díaz heeft nog altijd last van de blessure die hij in oktober opliep tegen Arsenal - EPA

De terugkeer van Jota, die kampt met een kuitblessure, laat daarnaast nog zeker een maand op zich wachten. De Portugese aanvaller werd de laatste jaren bij Liverpool zowel links, rechts als centraal voorin gebruikt, maar onomstreden basisspeler werd hij eigenlijk nooit. Het grootste deel van de tijd was Jota de vierde optie achter Salah, Mané en Roberto Firmino. Dat gouden aanvalstrio stond bij Liverpool aan de basis van de grote successen, met onder meer de winst van de Champions League (2019) en de Premier League (2020). Vervangen van gouden trio Omdat Mané afgelopen zomer vertrok naar Bayern München en Salah en Firmino de dertig zijn gepasseerd, kon de Liverpool-voorhoede vers bloed gebruiken. Daarvoor zorgen niet alleen Díaz en Gakpo, maar ook recordaankoop Darwin Núñez.

Het voormalig gouden aanvalstrio van Liverpool: Firmino, Salah en Mané - Getty Images

Liverpool nam de Uruguayaanse international een paar maanden geleden over van Benfica, voor een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot honderd miljoen euro. In de 23-jarige Núñez wordt op Anfield de opvolger van Firmino gezien. 'Shit Andy Carroll' Na een half jaar in Engelse dienst maakt hij die verwachtingen nog niet waar. Hoewel hij met negen goals in twintig wedstrijden aardige cijfers kan overleggen, valt hij met regelmaat op door het missen van grote kansen. "You're just a shit Andy Carroll", zongen de Villa-fans maandagavond over Núñez, oftewel: 'Je bent gewoon een slechte uitvoering van Andy Carroll'. Aan die boomlange spits, die meer dan veertig miljoen euro kostte maar genadeloos flopte, wordt geen enkele Liverpool-supporter graag herinnerd. Klopp sprong na de wedstrijd in de bres voor zijn centrumspits. "In het begin is het scoren niet zo belangrijk. Hij speelde vanavond uitstekend. Wij blijven rustig."

Recordaanwinst Darwin Núñez maakt vooralsnog geen onuitwisbare indruk bij Liverpool - EPA