Ook VN-Veiligheidsraad veroordeelt vrouwenverboden Taliban

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties roept de Taliban op om de recent ingevoerde inperkingen voor Afghaanse vrouwen ongedaan te maken. In een verklaring zegt het VN-orgaan dat de maatregelen staan voor een toenemende teloorgang van mensenrechten en fundamentele vrijheden.

De positie van vrouwen in Afghanistan is deze maand verder onder druk komen te staan. Een week geleden kondigden de Taliban aan dat vrouwelijke studenten niet meer welkom zijn aan universiteiten, nadat hun eerder dit jaar al de toegang tot middelbare scholen was ontzegd.

Zaterdag kwamen de streng-islamitische machthebbers met een verbod voor Afghaanse vrouwen om voor buitenlandse hulporganisaties te werken. De VN-Veiligheidsraad vreest dat die maatregel veel invloed zal hebben op het humanitaire werk in Afghanistan, inclusief dat van de VN.

'Minder streng'

Ook benadrukt de organisatie dat de inperkingen in schril contrast staan met beloftes die de Taliban deden kort na hun machtsovername, toen de groepering zich nadrukkelijk als meer gematigd profileerde. De nieuwe leiders kondigden toen aan een minder streng beleid te voeren dan tussen 1996 en 2001, toen ze voor het eerst aan de macht waren in Afghanistan. Vrouwen hadden in die periode nauwelijks bewegingsvrijheid.

De Taliban kwamen vorig jaar zomer aan de macht na twintig jaar militaire aanwezigheid van de Verenigde Staten in Afghanistan. We maakten toen deze uitlegvideo over de islamitische groepering: