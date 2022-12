FC Twente haalt IJslandse international: 'Had direct het juiste gevoel'

FC Twente, de huidige nummer vijf van de eredivisie, heeft de IJslandse international Alfons Sampsted aan de selectie toegevoegd. De 24-jarige rechtsback komt transfervrij over van het Noorse FK Bodø/Glimt.

Sampsted speelde dit jaar met Bodø/Glimt al tegen AZ en PSV. "Tijdens mijn Europese wedstrijden met Bodø/Glimt heb ik de sfeer in de Nederlandse stadions ervaren. Dat was voor mij een belangrijke reden om voor Nederland te kiezen."

"Toen ik na het seizoen in Noorwegen hoorde dat FC Twente interesse had, heb ik een aantal wedstrijden bekeken en was ik onder de indruk van de connectie van de spelers met de supporters", aldus Sampsted.