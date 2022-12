Leerdam over succes: 'Ben zwaarder geworden, gebruik extra vet als kracht'

Na de eerste dag van de Daikin NK sprint kan er geen twijfel meer over bestaan: Jutta Leerdam zit lekker in haar vel en is niet bij te houden op het ijs. Vooral op de 1.000 meter is de concurrentie dit seizoen kansloos.

Maar ook in interviews baart Leerdam opzien. Vorige week sprak ze openlijk over haar menstruatieklachten en bij de NK liet ze vandaag weten meer te zijn gaan eten en het "extra vet als kracht" te gebruiken.

Sterker en zwaarder

"Ik ben sterker en zwaarder geworden", verklaarde Leerdam na haar baanrecord op de 1.000 meter. "Normaal gesproken ben ik in de zomer heel erg gefocust op heel licht worden en ik merk nu dat ik niet zo kritisch op mezelf moet zijn."

"Het altijd beter willen doen, terwijl het niet eens heel erg helpt voor mijn sport, voor het schaatsen uiteindelijk", ging Leerdam verder. "Dat had ik heel anders ingeschat. Ik gebruik nu gewoon dat extra vet als kracht."