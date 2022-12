Vliegmaatschappij Southwest annuleert 'onacceptabel' veel vluchten in VS

Het Transportministerie spreekt van een "onacceptabel aantal annuleringen" en onderzoekt in hoeverre Southwest die annuleringen had kunnen voorkomen. Ook bekijkt het ministerie of de luchtvaartmaatschappij zich houdt aan de eigen klantenservicerichtlijnen, naar aanleiding van meldingen dat de klantenservice slecht functioneert.

Vandaag zijn in de VS naar schatting zo'n 2950 vluchten geannuleerd, waarvan bijna 2550 door Southwest. De Amerikaanse lowbudget-maatschappij, een van de grootste ter wereld, verwacht nog dagen last te hebben van de nasleep van het winterweer. De komende dagen gaat naar verwachting slechts een derde van de vluchten door zoals gepland.

Het Amerikaanse ministerie van Transport doet onderzoek naar de luchtvaartmaatschappij Southwest, omdat het te veel vluchten annuleert vanwege het weer in de VS. Andere luchtvaartbedrijven schrapten 2 procent van de vluchten en Southwest ruim 60 procent. - NOS

Een woordvoerder van Southwest zegt dat veel van het personeel en de vliegtuigen van het bedrijf vanwege het winterweer op verschillende plekken in het land zijn gestrand. "We zijn er heel druk mee, proberen alles in te halen en op een veilige manier terug te gaan naar normaal", zegt hij.

Verboden de weg op te gaan

Hoewel het winterse weer in de VS over zijn hoogtepunt heen is, wordt op meerdere plekken in het land nog altijd gewaarschuwd voor sneeuwval en gladheid. Zo is het in Buffalo, de op een na grootste stad van de staat New York, verboden om de weg op te gaan. Volgens de lokale autoriteiten negeren veel inwoners van de stad dat verbod. Daarom zijn agenten en militairen naar Buffalo gestuurd om het te handhaven.

De Amerikaanse nationale weerdienst verwacht dat het na vandaag gedaan is met de sneeuw in New York. "Het sneeuwt nu nog steeds," zegt een meteoroloog van het weerinstituut, "maar het is niets vergeleken met wat er de afgelopen dagen is gevallen". Hij voegt toe dat het na vandaag snel warmer wordt. Donderdag kan de temperatuur oplopen tot 8 graden Celsius.

De staat New York werd de afgelopen dagen getroffen door zware sneeuwstormen. Vooral in en rond Buffalo werden gebouwen met lagen sneeuw en ijs bedekt: