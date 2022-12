Chelsea klopt Bournemouth en weet eindelijk weer wat winnen is

Chelsea heeft voor het eerst sinds 16 oktober weer een overwinning geboekt in de Premier League. Na twee gelijke spelen en drie opeenvolgende nederlagen toonden de Londenaren beterschap tegen Bournemouth: 2-0.

De ploeg van coach Graham Potter, opvolger van de in september ontslagen Thomas Tuchel, verloor kort voor het WK in Qatar achtereenvolgens van Brighton & Hove Albion, Arsenal en Newcastle United en belandde daardoor in een crisis.

De negende plek zorgde voor chagrijn, maar tegen Bournemouth kwam Chelsea nauwelijks in de problemen. Kai Havertz en Mason Mount maakten voor rust al het verschil in de ongelijke strijd.