Blunder Mvogo weer niet fataal, Maxi Romero redt PSV

Vorige week tegen FC Groningen betekende een blunder van de nieuwe PSV-keeper Yvon Mvogo al een tegendoelpunt en tegen FC Emmen ging de doelman weer in de fout. Opnieuw had zijn blunder geen fatale gevolgen. Invaller Maxi Romero werd in blessuretijd matchwinner: 2-1.

De voetbalvisie van trainer Roger Schmidt was in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen soms te zien bij PSV. Het snel heroveren van de bal lukte aardig, eenmaal in balbezit oogde het flets.

Madueke wijst PSV de weg

Mohamed Ihattaren keerde ten koste van Mauro Júnior terug in de basis. De middenvelder zorgde met een pegel voor het eerste gevaar, maar het schot werd gestopt door Emmen-doelman Dennis Telgenkamp. Dankzij een intikker van Noni Madueke op aangeven van Philipp Max ging PSV alsnog met 1-0 de rust in.