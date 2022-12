Joodse gemeenschap groeit in Emiraten: 'Ik kwam in een warm bad'

Jarenlang werd Israël in de regio gezien als grote vijand. Maar twee jaar geleden sloot een aantal Arabische landen overeenkomsten met de Joodse staat - de Abraham-akkoorden. Vijanden werden ineens bondgenoten - en niet alleen op papier, blijkt in de Emiraten. De Joodse gemeenschap groeit en bestaat nu uit zo'n 10.000 personen. Zelfs Israëliërs voelen zich er thuis. De nieuwe koosjere supermarkt, de koosjere restaurants, een synagoge en een snel groeiende Joodse school; rabbijn Levi Duchman is trots. Maar het hoogtepunt van het afgelopen jaar was toch wel zijn bruiloft. 1500 genodigden van verschillende culturen en achtergronden, rabbijnen uit Iran en Amerika, die samen de traditioneel Joodse bruiloft van de rabbijn en zijn bruid Lea Hadad vierden. "Dit was zo persoonlijk, zo bijzonder", vertelt Duchman. "Allemaal mensen met andere tradities, religieuze achtergronden, verschillende culturen. De boodschap was duidelijk: we zijn allemaal anders maar het is belangrijk om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Zo kunnen we aan een betere toekomst voor onze kinderen te werken."

Abraham-akkoorden Dik twee jaar geleden werden de Abraham-akkoorden getekend tussen Israël, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein, Marokko en Sudan. De akkoorden openden de deur voor economische samenwerking en normalisatie op verschillende vlakken. Vooral met de VAE zijn de banden flink aangehaald. Er zijn ambassadeurs uitgewisseld, Israëlische toeristen en zakenmensen komen steeds vaker op bezoek. De grote vraag is of andere Arabische landen zullen volgen.

Volgens Duchman, 29, zijn de Emiraten daarvoor de uitgelezen plek. Geboren in New York raakte hij acht jaar geleden als eerste rabbijn in Abu Dhabi verzeild. "Sinds de normalisatie met Israël gaat het hard. We werken samen met de Emiraatse autoriteiten aan een infrastructuur om hier stevige fundamenten voor een Joodse gemeenschap neer te zetten." Zijn bruid Lea Hadad had geen idee wat ze kon verwachten van een leven in de Emiraten. Ze groeide op in België, woonde in Israël en verhuisde na de bruiloft. "Ik kwam in een warm bad terecht. Het eerste wat ik voelde toen ik hier arriveerde is hoe welkom ik hier ben. Een snel groeiende Joodse gemeenschap in een Islamitisch land, in het Midden-Oosten, dat is een mooie uitdaging waar ik deel van wil uitmaken", vertelt de dochter van de opperrabbijn van Brussel. Ze verheugt zich op het organiseren van activiteiten als de mega challah-bake (een bakcompetitie) zoals ze dat altijd met haar moeder in België deed. Uit New York werd een populaire klezmerband ingevlogen. Toen Duchman zijn Emiraatse vriend Abdullah Almaazmi op de dansvloer trok, wist hij even niet wat hem overkwam. De video van de rabbijn en zijn vriend in witte tobe die samen dansen ging viraal op sociale media. Correspondent Daisy Mohr ontmoette de vrienden in Dubai en blikte terug:

Het filmpje van Levi Duchman en Abdullah Almaazmi, dansend op de bruiloft van de rabbijn in Dubai, is meer dan een miljoen keer bekeken. - NOS

Adi Zamir en zijn gezin verruilden ruim een half jaar geleden hun huis in Tel Aviv voor Dubai. "Dit had ik werkelijk nooit gedacht, dat ik hier ooit zou wonen", vertelt hij op de bank in zijn huurappartement. "Voor ons Israëliërs was het tot twee jaar geleden verboden om hier te komen. Had je me dit vijf jaar geleden verteld dan had ik je keihard uitgelachen." Prachtig vinden de Zamirs de glimmende stad vol mooie auto's en hoge gebouwen. "Het was als een droom die uitkwam. Dit kende ik alleen uit films en van de tv." Voor Zamir gaf de strategische locatie de doorslag. Voor zijn werk in de diamantindustrie is Dubai, zo handig gelegen tussen Europa en India, ideaal. Een paar keer per week krijgen hij en zijn vrouw telefoontjes van anderen die overwegen te verhuizen. "Hoe is het daar? Veilig genoeg? Dat soort vragen. Ik moedig ze aan. Dit is een goede plek om zaken te doen. Ik voel me hier veiliger dan thuis, het is kalm en belastingvrij."

Adi Zamir en zijn gezin - Familie Zamir