Snelweg A12 bij Zoetermeer dagen dicht door ontmanteling brug

Vanavond gaan ingrijpende werkzaamheden aan de Nelson Mandelabrug in Zoetermeer van start: de brug heeft constructiefouten, waardoor hij deels moet worden afgebroken. Dat heeft tot gevolg dat de snelweg A12 bij Zoetermeer vanaf 22.00 uur ruim drie dagen in beide richtingen dicht is, tot zaterdagochtend.

De brug zelf, die de stad verbindt met station Zoetermeer, is al sinds begin deze maand dicht omdat hij op instorten staat. De constructie bestaat uit vier betonnen brugliggers, die met een soort tand op pilaren rusten. Bij drie van de vier liggers zitten er grote scheuren in die tanden. Als die afbreken, kan het hele brugdeel met overkapping en al naar beneden vallen.

Daarom wordt een deel van de brug ondersteund met een metalen constructie, maar voor het gedeelte boven de A12 is dat door ruimtegebrek niet mogelijk. Dat wordt met overkapping en al uit de rest van de brug getild en naast de weg uit elkaar gehaald. In het gat komt een stalen noodbrug zonder overkapping. "Een monsterklus in een crisissituatie", zoals projectmanager Erik Alink het omschrijft.

Een miljoen kilo

De brug is aan de zijkanten al losgemaakt. De komende dagen wordt het brugdeel als het ware beetgepakt door wagentjes "met een hele berg staal erop", zegt wethouder Marijke van der Meer. "Die gaan eronder staan en tillen het gedeelte dat weg moet een klein beetje verder omhoog. Daardoor kunnen ze hem wegrijden naar de zijkant, daar is een terrein al helemaal klaargemaakt. Dan komen er vier kranen, die houden hem beet terwijl de wagentjes eronderuit rijden en dan laten ze hem daar zakken."

Een zware belasting voor de weg, want het brugdeel weegt 800 ton en de wagentjes samen 200 ton. "Er rijdt op een gegeven moment een miljoen kilo over de A12", aldus Van der Meer. De weg moet dicht om dat voor te bereiden. "Hij moet verstevigd, er moeten platen op, dus dat is een heel werk."

Ze noemt het spannend of het allemaal gaat lukken zoals het is uitgerekend én of het op tijd klaar is. Zaterdag om 08.00 uur moet de A12 weer opengaan. Tot die tijd wordt het verkeer van Utrecht naar Den Haag omgeleid over de A4, en van Den Haag richting Utrecht over de A20. Treinen stoppen al sinds begin december niet meer op station Zoetermeer, treinreizigers kunnen gebruikmaken van station Zoetermeer-Oost.