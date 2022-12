Otterspeer schaatst snelste 1.000 meter ooit op NK sprint en neemt leiding over

Botman reed op de 1.000 meter tegen Serge Yoro, die voor de start met handgebaren aangaf zich niet helemaal fit te voelen. Toch ging hij van start, maar Yoro haalde de finish niet. De punt van zijn schaats bleef haken in het ijs en hij gleed onderuit.

Daardoor moest Botman het in het grootste gedeelte van de race zonder tegenstander doen. Hij zette 1,08,90 neer en was daarmee langzamer dan Verbij, die even daarvoor 1.08,41 had neergezet. Daardoor wist Botman direct na zijn race dat hij de koppositie in het klassement kwijt was.

Ntab geen rol van betekenis

Dai Dai Ntab, de Nederlands kampioen van 2018, speelde op de eerste dag van de NK geen rol van betekenis. De 28-jarige sprinter zette op de 500 meter na een trage start de zevende tijd neer (35,12).

Ook op de 1.000 meter kwam hij niet in de buurt van de podiumplaatsen. Met 1.09,51 moest hij 1,92 toegeven op de winnende tijd van Otterspeer.

Bekijk hieronder het programma van woensdag, allemaal live te zien bij de NOS.