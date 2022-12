Leerdam stelt met baanrecord op 1.000 meter orde op zaken bij NK sprint

Al twee keer in haar carrière - in 2019 en 2022 - werd Leerdam Nederlands kampioene sprint. Bij de vorige editie ontbrak ze, omdat ze zich wilde focussen op de Olympische Spelen.

Daarmee hield ze Kok, die 1.14,13 neerzette, op ruime achterstand en nam ze de leiding in het klassement over.

Ze reed tegen Kok, die op de 500 meter Leerdam te snel af was geweest. Het werd een razendsnelle race, met enkele missertjes bij Leerdam. Ze verpulverde haar eigen baanrecord in Thialf en snelde naar 1.12,83. Het oude record stond op 1.13,15.

Op de 1.000 meter is Leerdam dit seizoen nog ongeslagen in het wereldbekercircuit: ze won vier keer op rij. Ook dinsdag in Heerenveen bleek ze oppermachtig op haar favoriete afstand.

Jutta Leerdam heeft na de eerste dag van de Daikin NK sprint de leiding in handen. Na de 500 meter had ze een kleine achterstand op Femke Kok, maar op de 1.000 meter stelde ze orde op zaken. En hoe.

Wow! @JuttaLeerdam_ just skated the FASTEST LAP EVER on low altitude rinks with 26.53! Here is the progression since 01-01-2000. #schaatsen #speedskating pic.twitter.com/UE4G7EmblR

Alleen Kok was nog sneller op de kortste sprintafstand. De 22-jarige sprintster kwam dit seizoen wat moeizaam op gang. Bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Stavanger eindigde ze buiten de toptien, maar bij de laatste twee toernooien in Calgary was ze beter in vorm en werd ze vierde.

Die stijgende lijn zette zich dinsdag in Thialf door. Ze kwam in de slotrit in actie en had de tijd van Leerdam als richtpunt. Leerdam was met 37,14 sneller dan ze ooit was geweest, maar Kok deed daar een rit later met 37,07 een schepje bovenop.