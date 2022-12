Verstappen door Formule 1-teambazen weer uitgeroepen tot beste coureur

Max Verstappen is opnieuw in de prijzen gevallen. De wereldkampioen in de Formule 1 werd door alle teambazen in de hoogste raceklasse uitgeroepen tot beste coureur van het jaar. De 25-jarige Verstappen won de verkiezing van de officiële Formule 1-website voor het tweede jaar op rij. Hij kreeg van de topmannen 207 van de maximaal haalbare 250 punten. Charles Leclerc eindigde als tweede, voor George Russell en Lewis Hamilton. Begin december kreeg Verstappen ook al de eretitel van beste coureur toebedeeld bij de verkiezing van het gerenommeerde vakblad Autosport. Afgelopen week werd Verstappen bij het Sportgala bovendien uitgeroepen tot Sportman van het Jaar.

Max Verstappen, die voor de tweede keer wereldkampioen in de Formule 1 werd, was er niet bij: zijn zus Victoria nam de award in ontvangst. - NOS