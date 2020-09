Van Vleuten heeft WK nog niet uit haar hoofd gezet: 'Je weet het nooit'

Toen Annemiek van Vleuten afgelopen donderdag in de Giro Rosa tegen het asfalt smakte, wist ze het eigenlijk meteen al. "Die pols, die is gebroken. En het WK, dat kan ik vergeten."

Twee dagen later heeft Van Vleuten toch de hoop dat ze volgende week zaterdag haar wereldtitel kan verdedigen in het Italiaanse Imola. Zaterdag is ze geopereerd, maandag krijgt ze een brace aangemeten waarmee ze weer kan fietsen. "Ik sta in de optimale herstelstand, je weet het nooit", zegt ze cryptisch.

"Mijn artsen denken heel erg in mogelijkheden, daar was ik wel verbaasd over", zegt Van Vleuten in Langs de Lijn op NPO Radio 1. "Maar het is niet zo'n heel gecompliceerde breuk. Ik bekijk het dag per dag en doe er alles aan optimaal te herstellen."

'Wegwedstrijd is een optie'

De plek in de individuele tijdrit op het WK is door de KNWU al vergeven aan Ellen van Dijk, maar Van Vleuten kan nog wel deelnemen aan de wegwedstrijd. "We houden de optie open", laat de wielerunie weten.

Uiterlijk dinsdag moet de bond de namen van de Nederlandse deelnemers doorgeven aan de internationale wielerunie UCI. Als regerend wereldkampioene is Van Vleuten altijd verzekerd van een startplek. Nederland start sowieso met zeven rensters, als Van Vleuten mee kan doen, zijn dat er zelfs acht.