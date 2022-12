Bewust onzichtbaar, met een uitstekend rapport: wat maakt Gakpo zo goed?

Bekijk hier in goals en cijfers waarom Gakpo de beste speler van de eredivisie is:

Maar wat zit er achter de statistieken, die verklaren waarom Gakpo voor een transferbedrag 'richting de 50 miljoen euro' , een PSV-record, naar Liverpool gaat? We vroegen het aan Loran Vrielink van Tactalyse, hij is de individueel tactisch coach van de aanvaller.

"Messi zien we de hele wedstrijd niet, maar als hij moet presteren levert hij. Dat is wat telt", weet Vrielink. "Haaland is net zo. Hij zegt: geef me vijf ballen en ik schiet er vijf in, de rest van de wedstrijd vult hij in, zodat hij tot dat resultaat kan komen."

Vrielink kent de kritiek dat Gakpo, hoewel hij drie goals maakte, op het WK 'onzichtbaar' was. "Heel goed, dat is dus efficiënt."

Dat was goed te zien op het WK. Van alle spelers in Qatar deden qua gecreëerde kansen alleen spelers die de finale haalden het beter dan Gakpo, die met Oranje tot de kwartfinales reikte.

"We hebben gekeken naar loopacties, dus hoe Cody vaker op een bepaalde positie kan komen vanwaar hij kansen creëert. Maar we kijken ook naar hoe hij de bal vraagt, naar zijn houding. Als hij z'n lichaam bijvoorbeeld net iets beter opendraait en daardoor de bal beter aanneemt, is hij efficiënter."

Cody Gakpo scoorde al dertien keer en gaf negen assists in dertien wedstrijden. Zijn uitverkiezing voor het Nederlands elftal was een zekerheidje. - NOS

Vrielink heeft met Gakpo met name gekeken naar allerlei zaken die vaak onder de radar blijven en niet zichtbaar zijn voor wie er niet specifiek op let.

Een speler die veel balbezit heeft, zie je automatisch meer in de wedstrijd, al is het maar omdat de camera erop gericht is. Maar dat wilde Vrielink Gakpo juist afleren.

Spelen voor club of land kan verschillen met zich meebrengen qua tactiek en positie. Het WK in Qatar is een goed voorbeeld van hoe je als speler snel nieuw gedrag moet kunnen vertonen. Van Gaal wilde dat Gakpo, die tweebenig is, op een andere positie en in een andere tactiek speelde dan de aanvaller bij PSV gewend is.

"Door wedstrijden te analyseren weet je wat Van Gaal wil en daar moet een speler dan z'n gedrag op aanpassen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je je lichaam motorisch en conditioneel moet veranderen."

Verschrikkelijk moeilijk

Dat is verschrikkelijk moeilijk. "Een speler vragen in plaats van linksbuiten rechtsbuiten te spelen, is alsof je aan een administratief medewerker vraagt om de directeursfunctie over te nemen. In het voetbal vinden we een positiewissel logisch, want je moet toch overal kunnen spelen. Maar er komen hele andere dingen bij kijken."

Bijvoorbeeld dat je van een andere kant wordt aangespeeld en je de bal dus anders moet aannemen. "Dat is complex en kost tijd."