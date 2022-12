Kinderziekenhuizen druk door RS-virus, 'maar we kunnen het aan'

Toch is er geen reden voor paniek, zegt Job van Woensel, hoofd IC van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC. Hij staat in nauw contact met de andere academische ziekenhuizen in Nederland met een kinder-IC. "We zien dat het aantal infecties behoorlijk is, maar we kunnen het aan."

Kinderziekenhuizen in Nederland hebben de handen vol aan jonge patiënten die besmet zijn met het RS-virus. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat er een piek is in het aantal besmettingen en dat is terug te zien op de intensivecareafdelingen voor kinderen.

Het RS-virus - voluit respiratoir syncytieel virus - is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij jonge kinderen. Vrijwel alle kinderen onder de 2 jaar krijgen het. Bij verreweg de meeste kinderen uit het zich in een onschuldige verkoudheid: snotteren en hoesten. Een minderheid krijgt ernstigere symptomen zoals benauwdheid, kortademigheid, hoestbuien en koorts. Ongeveer 1 op de 100 zieke baby's komt in het ziekenhuis terecht en 1 op de 1000 belandt met een RS-infectie op de intensive care.

Het RS-virus steekt doorgaans de kop op in de wintermaanden, voornamelijk in december en januari. Dat er nu een toename is in het aantal besmettingen, noemt Van Woensel daarom business as usual. Het verschil zit hem in de afgelopen twee jaar, toen vanwege de coronacrisis de besmettingenpiek naar de zomer verschoof.

"Door de lockdowns in de winter konden kinderen elkaar moeilijker besmetten, maar ze bouwden daardoor ook minder antistoffen op", legt de kinderarts uit. "Toen in de zomer de maatschappij weer openging, staken kinderen elkaar weer makkelijker aan."

De Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) sloeg gisteren alarm vanwege de volle kinderziekenhuizen. Van Woensel erkent dat het RIVM veel besmettingen en ziekenhuisopnames meldt, maar hij zegt niet bang te zijn voor een tekort aan ziekenhuisbedden. "Dat neemt niet weg dat er een tekort aan verpleegkundigen is op de kinder-IC's en dat die daardoor moeite hebben om de capaciteit op peil te houden, maar kinderen zullen niet overlijden omdat er geen plek is."

Overleg tussen ziekenhuizen

Vanmiddag overleggen de zeven academische ziekenhuizen die een kinder-IC hebben of er maatregelen nodig zijn. De lijntjes tussen die ziekenhuizen zijn kort, zegt Van Woensel. "We overleggen zeer regelmatig. Soms moeten we creatief zijn en plekken creëren, bijvoorbeeld door een geplande operatie een week later uit te voeren zodat er nu een extra bed vrij blijft. Dat doen we uiteraard alleen als de situatie van het kind dat toelaat."

De kinderarts benadrukt dat veruit de meeste kinderen een infectie met het RS-virus zonder problemen doormaken. Pas op het moment dat de infectie naar de lagere luchtwegen in de borstkas zakt, kan het leiden tot ernstigere symptomen. "Het kind kan benauwd en kortademig worden, hoestbuien krijgen en koorts. Op dat moment kun je de huisarts bellen. Bij heel kleine baby's van een paar weken oud kan ook de ademhaling stokken. Dat is ook een reden zijn om de huisarts te bellen of naar het ziekenhuis te gaan."