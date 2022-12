Ajax ontbindt contract Blind, Van der Sar 'hoopt op mooi vervolg bij andere club'

"Ik hoop dat hij bij een andere club nog een mooi vervolg gaat geven aan de laatste fase van zijn succesvolle voetballoopbaan. Er is met Daley afgesproken dat we samen gaan bepalen bij welke wedstrijd hij in de Arena op een mooie manier afscheid kan nemen van de supporters."

Vanaf achtste bij Ajax

Blind doorliep vanaf zijn achtste de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2008 zijn debuut in het eerste elftal. In 2014 maakte hij een transfer naar Manchester United, om na vier seizoenen in Engeland terug te keren in Amsterdam.

Zijn tweede periode bij Ajax leverde Blind nog eens drie landstitels op, waarmee zijn totaal op zeven kwam. Blind was een van de sleutelspelers in het succesvolle seizoen 2018/2019, waarin Ajax het onder leiding van coach Erik ten Hag tot de halve finales van de Champions League schopte.