Doelpunt van in Premier League debuterende Van den Beek helpt United niet

Donny van de Beek viert zijn eerste treffer voor Manchester United - Getty images

Manchester United heeft een valse start van het nieuwe Premier League-seizoen beleefd. De Red Devils, die een week later mochten instromen vanwege het lange Europa League-avontuur dat ze achter de rug hebben (verlies in halve finales tegen Sevilla), liepen thuis tegen een 3-1 nederlaag tegen Crystal Palace aan. Donny van den Beek sierde als invaller zijn debuut op het hoogste Engelse niveau op met een doelpunt voor zijn nieuwe werkgever, maar daar beleefde de oud-Ajacied dus weinig plezier aan. Vanaf de kant had hij gezien hoe de United-verdediging, waarin Timothy Fosu-Mensah rechtsback stond, in de zevende minuut verzuimde een lage voorzet van Jeffrey Schlupp onschadelijk te maken. Andros Townsend kon daardoor van dichtbij de 0-1 laten aantekenen. Aanvallend maakte de thuisploeg in het vervolg te weinig klaar om aanspraak te mogen maken op de gelijkmaker. Twee strafschoppen De rekening voor dat onvermogen kwam diep in de tweede helft, toen Victor Lindelof op ongelukkige wijze de bal tegen de hand kreeg en Jordan Ayew een strafschop mocht nemen.

De inzet van Jordan Ayew is onderweg naar de rechterarm van Victor Lindelof, met een strafschop als gevolg - AFP

David de Gea keerde de inzet, maar bleek net iets te vroeg van de lijn te zijn gekomen. De herkansing was welbesteed aan Wilfried Zaha, die kort voor tijd ook de 1-3 maakte. Tussendoor had Van de Beek dus zijn opwachting gemaakt in de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer. De middenvelder kreeg kort na zijn entree plots de bal voor zijn voeten via een Crystal Palace-speler en vond koelbloedig de verre hoek. Hij werd daarmee de veertiende Nederlander die bij zijn Premier League-debuut scoorde. Zijn voorganger was Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) en Ruud van Nistelrooij en Alexander Büttner presteerden het namens Manchester United.

Geen succes Tete Kenny Tete beleefde bij Fulham zijn debuut in de Premier League. De van Olympique Lyonnais overgekomen rechtsachter kon niet voorkomen dat zijn nieuwe ploeg met 4-3 onderuit ging bij nieuwkomer Leeds United, al had hij wel een aandeel in de inhaalrace van de Londense formatie.

Hélder Costa maakte twee prachtige doelpunten voor Leeds United - Pro Shots