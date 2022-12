Buurt rouwt om dood vrouw Rotterdam, twee mannen opgepakt

In Rotterdam-Zuid is geschokt gereageerd op de dood van een 43-jarige vrouw. Ze werd gisteren gevonden in haar huis aan de Treek, in Vreeswijk. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk doodgeschoten.

Op het moment van het schietincident, op Tweede Kerstdag, waren twee van haar kinderen thuis. Een 44-jarige man is verdachte in de zaak en is vanmorgen aangehouden. Het is niet bekend of het om de vader van de kinderen gaat. Voor de kinderen is opvang en nazorg geregeld.

Er is nog een man aangehouden, een 52-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. In zijn huis vond de politie een vuurwapen.

"Moeder van vijf"

Het slachtoffer is volgens Rijnmond een moeder van vijf kinderen, van wie de oudste twee al volwassen zijn en niet meer thuis wonen. "Ik denk dat de jongste twee 8 en 5 zijn. Hoe kun je nou een moeder van vijf kinderen vermoorden?", zegt een buurtbewoner.

De doodgeschoten vrouw zou ook aan buurtbewoners hebben verteld dat ze bedreigd werd door haar partner. "Hij werd al door de politie daarvoor gezocht", zegt de overbuurvrouw bij de regionale omroep. Ook werd ze volgens enkele buurtbewoners mishandeld door haar partner.