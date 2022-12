Recordhoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen

Begin november was het ook al raak in Duitsland, toen was de opbrengst meer dan 300.000 kilo:

De grote hoeveel illegaal vuurwerk is met name te danken aan twee grote vangsten in Duitsland. Vlak over de grens met Enschede werd een week geleden zo'n 250.000 kilo vuurwerk gevonden. Het zware vuurwerk was bestemd voor de Nederlandse markt.

Vergeleken met een jaar eerder - toen er een algeheel vuurwerkverbod gold - is dat drie keer zo veel. Toen nam de politie bijna 206.000 kilo in beslag.

Opsporingsdiensten hebben dit jaar een recordhoeveelheid van ruim 671.000 kilo aan illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat is te zien op de zogenoemde vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM).

De politie heeft de grootste vuurwerkvangst ooit gedaan. Vlak over de grens in Duitsland is 350.000 kilo in beslag genomen. Het gaat om vuurwerk dat in Nederland niet verkocht mag worden. - NOS

In de vuurwerkbarometer van het OM is goed te zien hoe er steeds meer verboden vuurwerk wordt afgepakt. In 2018 werd er iets meer dan 56.000 kilo in beslag genomen, het jaar daarop in 2019 61.000 kilo en in 2020 was dat 123.000 kilo.

Vanochtend sprak Peije de Meij, coördinator jaarwisseling bij de politie, in het NOS Radio 1 Journaal zijn zorgen uit over de grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in ons land. "Met name het zware en explosieve vuurwerk baart ons de meeste zorgen. Al vroeg in het jaar kijken we naar de illegale handel en proberen we zoveel mogelijk vuurwerk van de straat te houden."

Hij zegt dat het illegale vuurwerk praktisch onuitroeibaar is. "Het is vrij makkelijk te krijgen. Je kan het in België halen, de fabrieken die het maken staan door heel Europa. In Italië staat een grote fabriek die cobra's maakt, dat is levensgevaarlijk."