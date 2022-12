Roest slaat over 500 meter al enorm gat met concurrenten op NK allround

Patrick Roest, de grote favoriet voor de nationale allroundtitel, laat op de eerste dag van de NK allround geen misverstand bestaan over zijn intenties. Op de 500 meter pakt hij in 36,11 goud, voor Tjerk de Boer (36,20) en Jordy van Workum (36.91).

Roest reed zijn voornaamste concurrent voor de titel, Marcel Bosker (vijfde met 37.04), op bijna een seconde. Op de vijf kilometer moet Bosker nu een gat van zo'n tien seconden overbruggen.

Het gat met die andere podiumkandidaat Beau Snellink, de nummer twee van het afgelopen allroundtoernooi, is nog groter. Snellink reed dit seizoen nog geen officiële 500 meter en eindigde in een persoonlijk record als dertiende. Zijn 37.67 was anderhalve seconde langzamer dan de tijd van Roest.

Zo lijkt het erop dat Roest de titel op het Daikin NK allround alleen nog maar zelf kan verspelen. Met de vorm zit het in ieder geval goed, Roests winnende 36,11 is zijn vierde tijd ooit gereden op de sprintafstand.

De topdrie van de NK allround plaatst zich voor de EK allround begin januari in het Noorse Hamar. Snellinks minste afstand zit er nu op, maar hij heeft nog wel een gaatje te dichten met het podium. Chris Huizinga, ploeggenoot van Bosker bij Jumbo-Visma, mag met zijn vierde plek op de 500 meter na een persoonlijk record van 37,00 ook stiekem hopen op het podium.

Om 15.40 uur rijden de mannen de tweede afstand van de dag: de 5.000 meter. Morgen rijden de mannen de 1.500 meter en de afsluitende tien kilometer.