Roest houdt huis op eerste dag NK allround: winst 500 en 5.000 meter

In het algemeen klassement staat Roest - uiteraard - eerste. Beau Snellink staat tweede en derde is Marcel Bosker, die op de 1.500 meter, de eerstvolgende afstand, zo'n vijf seconden moeten goedmaken op Roest. Een onmogelijk taak, tegen Roest in vorm.

Patrick Roest, de grote favoriet voor de nationale allroundtitel, is niet van plan een seconde prijs te geven op de Daikin NK allround. De 500 meter won hij overtuigend in 36,11 en zijn winnende 6.10,41 op de vijf kilometer was ook een indrukwekkende race.

Roest begon zijn vijf kilometer vrij behouden, met rondjes hoog in de 29 seconden, zelfs een keer een dertiger. Misschien was het even zoeken van zijn gouden 500 meter-sprint naar het ritme van de 5.000 meter. Na drie kilometer drukte Roest het gaspedaal in.

Er kwam rondjes van 28,8 en zelfs 28,6. Met die slotrondes onder de 29 seconden kwam plots het kampioenschapsrecord van Sven Kramer (6.10,37) in beeld. Roest was drie honderdsten langzamer.

Eind november had Roest tijdens wereldbekerwedstrijden in Thialf al het baanrecord verbroken en de zesde tijd ooit neergezet. Maar bij die sensationele 6.04,36 kwam hij dinsdag niet in de buurt. Dat was ook niet nodig, al was het even opletten na de race van Snellink.

Snelle Snellink

De 21-jarige Snellink debuteerde dit jaar in de wereldbeker en pakte al een zilveren en bronzen medaille op de 5.000 meter. In Thialf liet de allrounder opnieuw zien een gevaarlijke klant te zijn op de vijf kilometer. Zijn race was fraai: een vlak schema van lage 29'ers dat eindigde na 6.11,09. Anderhalve seconde boven zijn persoonlijk record, onlangs gereden in Calgary.

