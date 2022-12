Man in Hoorn mishandeld nadat bestelbus meermaals op zijn auto was ingereden

In Hoorn is de bestuurder van een bestelbus vannacht meerdere keren ingereden op een auto waar een man in zat. Toen het slachtoffer werd klemgereden en uitstapte, werd hij door drie mannen, onder wie de chauffeur van de bestelbus, mishandeld.

Voordat er op de man werd ingereden, sloegen twee vrouwen op de ruiten van zijn auto. Toen de automobilist weg probeerde te komen, sloeg de bestuurder van de bestelbus toe.

Omdat de auto van het slachtoffer daardoor niet meer wilde starten, stapte de man uit. De bestuurder van de bus deed hetzelfde en liep richting het slachtoffer. Ook twee andere mannen kwamen aangerend, waarna het slachtoffer door de drie mannen werd mishandeld.

Uiteindelijk wist de 32-jarige automobilist weg te komen en de politie in te schakelen. Hij heeft letsel opgelopen en is nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend hoe de man er nu aan toe is.

Signalementen verspreid

De politie heeft een onderzoek ingesteld en zoekt naar drie mannen, die een lichte huidskleur hebben. Ze zijn allen tussen de 18 en 30 jaar oud. Van de twee vrouwen die op de auto hebben geslagen heeft de politie geen signalement, schrijft NH Nieuws.