Rijpma-de Jong deelt met PR op 500 meter harde tik uit op NK allround

Antoinette Rijpma-de Jong heeft op de eerste afstand van de NK allround in Heerenveen haar doel duidelijk gemaakt. Ze bleef in een persoonlijk record van 38,40 de nummer twee Marijke Groenewoud (38,95) en nummer drie Elisa Dul (39,15) meer dan een halve seconde voor op de 500 meter. Rijpma-de Jongs rit leverde de tweede tijd ooit gereden op een nationaal allroundtoernooi op. Met nog drie afstanden te gaan is het te vroeg om te zeggen dat de nieuwe nationaal kampioen al bekend is, maar het gat dat de regerend Europees kampioen heeft geslagen is groot. Groenewoud, die het niet van de sprintafstand moet hebben, is vooralsnog de grootste belager van Rijpma-de Jong na een goede start van het toernooi met een 500 meter onder de 39 seconden.

Bekijk de reactie van Antoinette Rijpma-de Jong na de 500 meter op de NK allround. - NOS

Joy Beune, die dit seizoen prima rijdt in de wereldbekerwedstrijden, heeft in goede vorm een tijd van in de 38 seconden in de benen. Maar ze kwam in Thialf tot 39,53. Daarmee moet ze nu al elf seconden goedmaken op de vijf kilometer om weer op gelijke hoogte te komen met Rijpma-de Jong. Grote afwezige in Thialf is Irene Schouten, de wereldkampioen allround verkoos afgelopen week de rust boven de kans op een nationale titel bij het Daikin NK allround. Door Schoutens afzegging ruiken andere schaatssters hun kans. Rijpma-De Jong heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt. Om 14.25 rijden de vrouwen de tweede afstand van de dag: de 3.000 meter. Morgen rijden de vrouwen de 1.500 meter en de afsluitende vijf kilometer.