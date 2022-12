NK allround: Groenewoud hijgt Rijpma-de Jong na eerste dag in de nek

Antoinette Rijpma-de Jong zal toch niet helemaal rustig slapen vannacht. Na haar winst op de 500 meter op de eerste dag van de Daikin NK allround was het gat met de concurrentie nog flink. Maar na een knappe 3.000 meter van Marijke Groenewoud is de spanning volledig terug.

De dag begon nog voortreffelijk voor Rijpma-de Jong, die met een persoonlijk record van 38,39 een flinke tik uitdeelde op de eerste afstand van het allroundtoernooi. Alleen Groenewoud kon nog enigszins in de buurt blijven, al was het gat ruim een halve seconde.

Op de drie kilometer was van haar eerste plek verdedigen geen sprake. Het was aanvallen, vol erin vliegen. Rijpma-de Jong vertrok onder het schema van haar persoonlijk record, dat ze ooit in Salt Lake City reed. Ze bleef er een aantal ronden bij in de buurt, maar moest het op driekwart van haar race toch loslaten.

"Ik zie het niet als een verloren drie kilometer. Ik zie het wel als een leermoment", zei Rijpma-de Jong na afloop. "Ik moet kapot zijn, en dat was ik niet. De 500 meter was supergoed en de drie was een oké-race. We gaan morgen voor de 1.500, en die moet goed zijn." Hoe Rijpma-de Jong daar zal starten? "Vol gas, alles of niks."

Groenewoud slaat terug

Groenewoud rook vervolgens kansen op de drie kilometer en ging flink tekeer in haar race tegen Beune. De vrouwen trokken zich aan elkaar op en maakten van de rit een van de hoogtepunten van de eerste dag.

Groenewoud won de rit en de wedstrijd in 3.59,40. Nog nooit had een vrouw onder de vier minuten gereden op een nationaal allroundtoernooi. Wordt Rijpma-de Jong daar bang van? "Ik hoop dat ze dat wordt", lachte Groenewoud na afloop.

Zo kwam de spanning die na de 500 meter ver te zoeken was geweest, volledig terug in het kampioenschap.

Bekijk hier de reacties van Rijpma-de Jong en Groenewoud: