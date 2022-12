Gasprijs flink gedaald, naar niveau van begin dit jaar

De Europese gasprijs is in een paar weken tijd fors gedaald. Tijdens de vrieskou begin december stond die nog op 150 euro per megawattuur. Vandaag is dat 82 euro. En daarmee is de prijs terug op het niveau van begin dit jaar, voor de oorlog in Oekraïne.

In augustus bereikte de prijs nog een piek van meer dan 300 euro. Toen werd duidelijk dat Rusland via pijpleiding Nord Stream 1 steeds minder gas richting Europa pompte. Sinds de onderwaterexplosies in september ligt het gastransport via die pijp helemaal stil.

De daling van de gasprijs komt onder meer door het relatief zachte winterweer van de afgelopen weken. Ook zijn de Europese gasvoorraden nog altijd redelijk goed gevuld, gemiddeld voor ruim 83 procent.

Prijsplafond

Een lagere Europese handelsprijs voor gas vertaalt zich met vertraging in een lagere gasprijs die energiemaatschappijen aan consumenten en bedrijven rekenen. Maar voor consumenten die in 2023 onder het prijsplafond voor gas blijven maakt dat weinig uit, want zij betalen sowieso alleen de maximumprijs van 1,45 euro per kuub gas die het kabinet heeft bepaald.

Een lagere gasprijs maakt dus wel uit voor consumenten die met hun verbruik boven het prijsplafond van 1200 kuub uitkomen, want dan moeten ze de gewone prijs betalen die de energiemaatschappij rekent. Dat geldt ook voor grote bedrijven die veel gas verbruiken.

En voor de overheid is een lagere gasprijs ook voordelig, omdat die dan minder aan energiemaatschappijen hoeft te betalen om het verschil tussen de prijsplafondprijs en hun vraagprijs bij te leggen. Zo kan een lagere Europese gasprijs de overheid miljarden euro's aan uitgaven schelen.