PSV'er Gakpo weet vier Ajacieden boven zich op ranglijst van eredivisietransfers

Knarsetandend hebben de PSV-fans vernomen van de transfer van 'hun' Cody Gakpo. Met de onmiddellijke verhuizing van het Eindhovense paradepaardje naar Liverpool zien ze de kansen op de felbegeerde landstitel danig slinken. Of zelfs in rook opgaan.

De tijd zal leren of die doemdenkerij een juiste inschatting is geweest. Maar wat menigeen ook dwarszit, is de in hun ogen veel te lage opbrengst. Gakpo is van de hand gedaan voor naar verluidt 42 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen tot 50 miljoen euro. Een schijntje, vinden de supporters van PSV.

Ze kijken daarbij uiteraard met al dan niet lichte jaloezie naar Amsterdam. De bonussen meegeteld is Gakpo weliswaar de duurste bij PSV vertrekkende speler geworden - hij lost Hirving Lozano, voor wie Napoli in de zomer van 2019 45 miljoen euro over had, af - maar de aanvaller weet nog altijd vier Ajacieden boven zich op de 'eredivisieranglijst'.