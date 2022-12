Ontploffing door zwaar explosief bij shishalounge in Tilburg

Een explosie bij een shishalounge in het uitgaanscentrum van Tilburg heeft afgelopen nacht veel schade veroorzaakt. Rond 02.00 uur ging een zwaar explosief af. Daarbij sneuvelde de glazen pui van het pand en raakte het kozijn ontzet. Er vielen geen gewonden.

Eigenaar Yalcin Aslan had de zaak om 01.30 uur afgesloten, er was niemand meer aanwezig. "Ik was nog geen uur thuis en toen belde de politie. Het is vreselijk, eerst de coronaklap en nu dit", zegt hij bij Omroep Brabant.

Aslan heeft geen idee wie er achter de explosie zit. "Maar dit moet makkelijk te achterhalen zijn, want de hele binnenstad hangt vol met camera's." Ondanks de tegenslag blijft hij strijdbaar. "Ik wil zo snel mogelijk weer open. Dat moet wel. Ik ga weer verder."

Ook andere panden beschadigd

Ook omliggende panden raakten beschadigd, door de explosie sprongen alle ruiten van de appartementen boven de shishalounge en van een nabijgelegen kledingzaak.

Bewoners die thuis waren zijn erg geschrokken, vertelt een van hen bij de regionale omroep: "Het was een flinke klap. We voelden een enorme trilling en een bepaalde druk. Mijn huisgenoot had zelfs het gevoel dat haar bed omhoog kwam."